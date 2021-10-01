Він вирішив битися: соратник Саакашвілі розповів, що буде далі

Давид Сакварелідзе: Михайло до цього був готовий, в наших рядах, рядах його друзів і однодумців немає ніякої паніки. Колаж: "Сьогодні"

Затримання колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі в Грузії було очікуваним, політик був до нього психологічно готовий.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів його соратник Давид Сакварелідзе.

"Михайло до цього був готовий, в наших рядах, рядах його друзів і однодумців немає ніякої, так би мовити, паніки. Це був усвідомлений крок, сміливий вчинок. Вчинок людини, який просто не захотів жити десь віддалено, десь в комфорті і вирішив вступити в битву, в бій.

Тому це було очікувано, він сам психологічно, природно, був до цього готовий. Все інше буде видно вже завтра-післязавтра", – сказав Сакварелідзе в ефірі телеканалу Україна 24.