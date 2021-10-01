Він вирішив битися: соратник Саакашвілі розповів, що буде далі

Давид Сакварелідзе: Михайло до цього був готовий, в наших рядах, рядах його друзів і однодумців немає ніякої паніки. Колаж: "Сьогодні"
Затримання колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі в Грузії було очікуваним, політик був до нього психологічно готовий.
Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів його соратник Давид Сакварелідзе.
"Михайло до цього був готовий, в наших рядах, рядах його друзів і однодумців немає ніякої, так би мовити, паніки. Це був усвідомлений крок, сміливий вчинок. Вчинок людини, який просто не захотів жити десь віддалено, десь в комфорті і вирішив вступити в битву, в бій.
Тому це було очікувано, він сам психологічно, природно, був до цього готовий. Все інше буде видно вже завтра-післязавтра", – сказав Сакварелідзе в ефірі телеканалу Україна 24.
Сакварелідзе додав, що з Саакашвілі зараз зв'язку немає.
Як розвивалися події
- Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
- У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.
- При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
- Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.
- "Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.
Чому Саакашвілі заарештували
- Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ. У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.
- У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.
- А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, навіть був відкликаний грузинський посол з Києва. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений та оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин з Україною.