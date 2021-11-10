"Він їх бісив": Гордон назвав "реальну" причину відставки Авакова

Гордон (праворуч) вважає Авакова дуже мудрим. Колаж "Сьогодні"

Арсена Авакова змусили піти з посади голови МВС, оскільки він сильно не влаштовував владу і дратував уряд тим, що знав більше за інших.

Таку думку висловив у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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На запитання ведучого, чому Аваков пішов із МВС, він відповів: "Ну, змусили його піти у відставку. Це ж зрозуміло".

"Аваков набрид новій владі, бо надто розумний. Нова влада любить інших людей, як Миколу Тищенка – прості, гранично зрозумілі, сказав, як відрізав. Аваков їх розлютував своїм розумним зовнішнім виглядом, величезною кількістю прочитаних книг і тим, що "розумничав" на засіданнях Кабміну. Бо коли нові міністри, які не мали ніяких місць роботи перед призначенням міністром, несли ахінею, Аваков говорив: "Що ви робите? Що ви говорите?". І починав їм розповідати. Ну кому такий сподобається Аваков. Тому йди у відставку", – сказав Гордон.

Журналіст пояснив, що ставиться дуже добре до Авакова і вважає його мудрим та цікавим.

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Останні гучні заяви Авакова

У програмі "Народ проти" з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" Аваков 4 листопада розповів, як саме в Іловайській трагедії винна Російська Федерація.

Аваков вважає, що разом з НАТО потрібно розглядати інші варіанти. "Європа нікуди не подінеться – їм треба думати про свою систему безпеки".

Колишній міністр упевнений, що українські військові мають бути готовими до різних ситуацій, які можуть відбутися на Донбасі та в Росії.

Він також вперше пояснив свою відставку. За словами ексглави МВС, не всім у владі подобалася його думка.

Також ми писали, як Гордон оцінив політичні плани Авакова. За його словами, плани об'єднати в одній політичній силі Авакова, Разумкова, Яценюка, Гройсмана, Тимошенко, Смешка та Ляшка – це серйозний хід від ексголови МВС.