Офіс президента "замінували" – відео з Банкової

У Києві 20 січня правоохоронцям надійшла інформація щодо замінування Офісу президента України.
У поліції Києва повідомили "Сьогодні", що на кол-центр СБУ надійшло повідомлення про замінування ОПУ. За результатами перевірки нічого підозрілого не знайшли.
Раніше поліцейські не пускали людей на вулицю Банкову, поруч стояла швидка допомога. За словами поліцейського, вхід на територію ОПУ тимчасово припинено, проте співробітники Офісу при пред'явленні посвідчення можуть пройти на роботу. Водночас, діти на ковзанці біля ОПУ катаються на ковзанах, повідомляє Vesti.ua .
Раніше у четвер до поліції Києва надійшло повідомлення про закладену вибухівку в гімназії №191 . Дітей зранку відправили додому, у школі провели перевірку вибухотехніки та кінологи.
Хвиля "мінувань" в Україні
- 13 січня Хмельницькому "замінували" школу № 6. Повідомлення надійшло до поліції.
- До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торговельні центри міста заміновані .
- У Києві надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що вранці до кол-центру СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.
- У Миколаєві та Черкасах місцева влада вирішила перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано із постійними загрозами "мінування" навчальних закладів .
- 12 та 13 січня в Україні прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції.