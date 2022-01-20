Офіс президента "замінували" – відео з Банкової

У Києві 20 січня правоохоронцям надійшла інформація щодо замінування Офісу президента України.

У поліції Києва повідомили "Сьогодні", що на кол-центр СБУ надійшло повідомлення про замінування ОПУ. За результатами перевірки нічого підозрілого не знайшли.

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Раніше поліцейські не пускали людей на вулицю Банкову, поруч стояла швидка допомога. За словами поліцейського, вхід на територію ОПУ тимчасово припинено, проте співробітники Офісу при пред'явленні посвідчення можуть пройти на роботу. Водночас, діти на ковзанці біля ОПУ катаються на ковзанах, повідомляє Vesti.ua .

Раніше у четвер до поліції Києва надійшло повідомлення про закладену вибухівку в гімназії №191 . Дітей зранку відправили додому, у школі провели перевірку вибухотехніки та кінологи.

Хвиля "мінувань" в Україні