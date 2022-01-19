Офіс Гордона обстріляли (відео)

Відомий журналіст Дмитро Гордон заявив, що 19 січня невідомі обстріляли вікно офісу інтернет-видання "Гордон".

"Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова треба щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, я постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається. Тільки що ми виявили, що вікно офісу інтернет-видання "Гордон" було обстріляне... Ми викликали поліцію", – повідомив він у відеозверненні.

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Журналіст продемонстрував кульовий отвір на вікні.

"Я абсолютно впевнений, що цей злочин буде розкритий, тому що тут скрізь камери. Крім того, наскільки мені повідомили мої джерела в Службі безпеки України, тут навпроти знаходиться гуртожиток Служби безпеки України, в якому встановлено спеціальну посаду в рамках відкритого НСРД (негласні слідчі) розшукові дії. – Ред.) стосовно мене. Розташований спеціальний пост, звідки записується повністю, що відбувається тут перед входом", – сказав він.

Гордон висловив упевненість, що "Служба безпеки України у співдружності з Міністерством внутрішніх справ дасть відповідь на питання, хто стріляв по вікнах офісу інтернет-видання "Гордон", кому стоїть поперек горла собода слова та боротьба за свободу слова в Україні".

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Дмитро Гордон відомий різкою критикою чинної влади

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що президент України Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати кримінальне переслідування самого Гордона.

Журналіст відповів на цю заяву. За його словами, Зеленський хоче посадити його за правду і він має намір зробити низку кроків у зв'язку з цим.

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Журналіст Дмитро Гордон заявив, що політична кар'єра президента України Володимира Зеленського закінчиться разом із закінченням терміну його повноважень.

Також журналіст Дмитро Гордон та лікар Євген Комаровський назвали себе "лохами" за те, що підтримали Володимира Зеленського під час президентської кампанії.