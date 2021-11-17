Про спецоперацію знали всі, готувався арешт – що відомо із розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців"

Операція розроблялася кілька років, а зірвалася в липні 2020 року / Колаж "Сьогодні"

Сценарій спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) з доставки до країни десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер", які вчиняли військові злочини на Донбасі, почав розроблятися у 2018 році. Він отримав назву "Авеню". Для максимальної правдоподібності вирішили використати реальну, але вже не працюючу на той час ПВК "МАР", яка була створена у Санкт-Петербурзі у 2012 році.

Про це йдеться у звіті про розслідування, що з'явилося 17 листопада, міжнародної команди Bellingcat за участю The Insider.

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Розробка "вагнерівців"

У 2018 році ГУРМО звернуло увагу, що багато найманців, "відпрацювавши" на території України, повертаються в рідні села в Росії, де сидять без роботи, спиваючись і впадаючи в депресію. З'явилася ідея під наданням їм нової роботи заманити їх на борт літака.

"Спочатку ідея полягала в тому, щоб виманити 4–5 людей на територію Угорщини під приводом, що для роботи у новій ПВК треба пройти підготовку у спеціальному тренувальному таборі. В Угорщині їх би затримали, екстрадували до України та судили", – йдеться у розслідуванні.

До вересня 2019 року ГУРМО зібрало персональні дані більш ніж тисячі найманців, які воювали на території України у 2014-2018 роках. З цієї тисячі виділили тих, хто "засвітився" у якихось військових злочинах.

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Вербування

Для максимальної правдоподібності команда вирішила використати реальну ПВК "МАР". Для перехоплення вхідних запитів щодо набору персоналу у вересні 2019 року команда ГУРМО зареєструвала аналогічний домен та сайт за адресою chvk-mar.org.

Як завдання для вербування було обрано охорону нафтових об'єктів "Роснефти" на Близькому Сході, зокрема в Сирії. Для електронного листування з потенційними кандидатами було зареєстровано через російського реєстратора доменне ім'я office-rosneft.org.

Роль "головного рекрутера" та "куратора проєкту від спецслужб" зіграв спецназівець із позивним "Сергій Петрович". Він мав реальний бойовий досвід, добре знався на деталях війни на Донбасі та в жаргоні, який використовується російськими найманцями.

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"Подвиги" найманців

До кінця травня фальшива ПВК отримала десятки нових заявок на роботу. У бланках заяв претенденти на об'єктах "Роснефті" в Сирії мали вказати свій бойовий досвід, і вони його дуже охоче вказували.

Анкета одного з російських бойовиків

"Резюме комбатантів містили прямі визнання у військових злочинах та подробиці про те, як розвивалася гібридна війна Росії в Україні. Деякі бойовики повідомляли, що прибули на Донбас у 2014 році "під виглядом повстанців". Багато з новобранців надали інсайдерські дані як про вторгнення Росії в Україну в 2014–2015 роках, так і про те, як російська держава надавала підтримку формально "приватній" військовій компанії Вагнера", – сказано в розслідуванні Bellingcat.

Транспортування

Через пандемію вилетіти з Росії можна було лише через територію Білорусі, а найзручнішим та найправдоподібнішим рейсом через територію України було обрано рейс до Стамбула (який справді використовувався як хаб і для польотів на Близький Схід, і в Латинську Америку).

Найважливішою частиною операції мала стати примусова посадка літака. По-перше, треба було забезпечити безпеку всіх пасажирів, по-друге, для посадки літака потрібен був слушний легальний привід, а головне — план мав спрацювати. Маршрут із Мінська до Стамбула був зручним: літак був би в українському повітряному просторі близько 28 хвилин.

Розробляли два сценарії:

невідкладна медична допомога

загроза вибуху на борту

Роль Зеленського

Президента України Володимира Зеленського посвятили в хід операції у червні 2020 року. За даними розслідувачів, два старші офіцери, які відповідали за проєкт – Василь Бурба, директор ГУР, та Руслан Баранецький, заступник директора СБУ, – у червні регулярно проводили брифінги для президента про хід реалізації проєкту "Авеню".

Військова розвідка отримала політичне схвалення, після чого команда ГУР почала ділитися даними та погоджувати план зі своїми колегами із СБУ.

Про те, як зірвалася операція у липні 2020 року, Bellingcat повідомить у наступній частині свого розслідування.

Скандальна операція