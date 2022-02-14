"Потрібно терміново виправити ситуацію": Яценюк дав пораду Зеленському

"Президенту Зеленському треба терміново виправити ситуацію і дуже чітко сказати, що як гарант української Конституції він заявляє на весь світ: Україна буде членом НАТО", - підкреслив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі каналу "Україна 24".

Коментуючи заяви під час пресконференції президента України з канцлером Німеччини, Арсеній Яценюк наголосив:

Реклама

"Я взагалі не зрозумів, що хотів сказати Володимир Зеленський. Він як президент є гарантом української Конституції. І, в принципі, в нього немає іншого варіанту – він зобов’язаний процитувати українську Конституцію і сказати, що як гарант буде виконувати одну з ключових норм Конституції, де чітко передбачено, що Україна повинна стати членом НАТО і ЄС. Навіть якщо йому це особисто не подобається, – а у мене сьогодні закралася така думка, що йому членство України в НАТО особисто не подобається", – наголосив він.

Проте, підкреслив Арсеній Яценюк, такої чіткості і такої позиції від Володимира Зеленського він не почув: "І це дуже поганий сигнал, як всередині країни, так і на Захід".

"Тобто, вже зараз Путін почув, що з цього приводу можна торгуватися, на це можна натиснути, що є вірогідність, що Україна відступить назад. Наші західні партнери з цієї відповіді почули наступне: можливо, це може бути частиною якоїсь угоди, якщо українська влада відмовляється від членства в НАТО", – підкреслив він.

"Зеленському треба терміново виправити ситуацію і дуже чітко сказати, що як гарант української Конституції він заявляє на весь світ: Україна буде членом НАТО. Коли і як – це процес. Але цей процес має завершитися членством України в НАТО", - наголосив Арсеній Яценюк.