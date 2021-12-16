Потрібно відмовитися від перезавантаження відносин із РФ: Яценюк дав пораду Заходу

Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк привітав спільну декларацію України, Грузії і Молдови на Саміті Східного партнерства. "Поява такого тріо на європейській арені – це правильний крок", – заявив він.

У дописі на Facebook Арсеній Яценюк нагадав, що у 2020 році, реагуючи на громадянське піднесення в Білорусі й початок нового загострення становища в нашій частині Європи, він закликав західні столиці розробити новий план для Східної Європи. Саме так називалася його стаття у газеті "Financial Times".

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Головна суть, зазначив він, "Грузії, Молдові та Україні, а в майбутньому – вільній Білорусі треба дати ясний сигнал про досяжність мети вступу до ЄС і НАТО та, за умови виконання чітких планів дій, – її реалістичність".

Така позиція отримала вчора важливий і своєрідний розвиток, підкреслив Арсеній Яценюк: "У Брюсселі керівники України, Грузії і Молдови разом звернулися до ЄС визнати європейську перспективу наших країн, а іншими словами – перспективу повноцінного членства в інституціях Об’єднаної Європи".

Він додав, що "загалом, замість образ, конфліктів і протистояння, нинішній владі в Україні варто втілювати в життя всі конструктивні ідеї на захист національної безпеки і європейського майбутнього, які пропонують представники опозиції і громадянського суспільства".

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Арсеній Яценюк висловив сподівання, що в майбутньому й інші елементи, запропоновані на сторінках FT, теж знайдуть своє втілення.

Захід, наголосив він, має відмовитися від ілюзій про можливість перезавантаження відносин з Росією: "Замість спроб перезавантажити відносини з Росією слід посилити тиск і перезавантажити процес мирного врегулювання всіх збройних конфліктів, розгорнутих Москвою в нашому регіоні".

"Треба відмовитися від ілюзії, начебто можна досягти миру на Донбасі, доки Крим залишається під російською окупацією. Ці питання не можуть залишатися розмежованими", – підкреслив він.

Нових підходів потребують і процеси мирного врегулювання в Грузії та Молдові. "Треба ініціювати проведення зустрічі високого рівня для формування нового підходу до вирішення "заморожених конфліктів" у нашому регіоні", - заявив Яценюк.

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Також він вважає, що регіон потребує інвестицій та фінансової підтримки від західних партнерів, своєрідного "інвестиційного втручання".

"Держави нашого регіону мають бути запрошені до членства в таких групах країн ЄС, як Ініціатива "Трьох морів", та інших інфраструктурних ініціативах", – наголосив він.

Окрім того, потрібно створити регіональний фонд для протидії антизахідній пропаганді та для захисту свободи слова.

"Це – суть нового плану для Східної Європи. І ми його обов’язково реалізуємо", – додав Арсеній Яценюк.