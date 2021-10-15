Новий несподіваний вау-образ Юлії Мендель: схожа на Ані Лорак

У новому образі Юлія Мендель нагадує співачку Ані Лорак / Колаж "Сьогодні"
Колишній прес-секретар президента України Володимира Зеленського, а нині колумніст проекту "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" Юлія Мендель експериментує зі своїм образом. Нині вона постала в стилі, який нагадує один з образів співачки Ані Лорак.
Фото нового образу Мендель виклала на своїх сторінках в соцмережах. Юлія підписала зображення фразою "Біль дозволяє відчути силу".
Юлія Мендель в новому образі
Трохи раніше на своїх сторінках в соцмережах Юлія викладала своє фото в шикарному чорному вечірньому платті.
Після Банкової
- Нагадаємо, 9 липня Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прес-секретаря президента України.
- У новому інформаційному сезоні проекту "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" Юлія Мендель коментує події, що відбуваються в Україні та світі.
- Раніше вона приєдналася до команди "Велика деолігархізація", яка виходила на телеканалах "Україна" і "Україна 24" . На жаль, програма була закрита через невідповідність прийнятого законопроекту 5599 конституційним нормам.
- Також Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен з нас президент". Колишня прес-секретар періодично викладає фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.