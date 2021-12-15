"Нормандська четвірка" зустрінеться, але без Путіна – обговорять важливе питання

Зеленський, Макрон (посередині) та Шольц обговорять Донбас без Путіна. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні у Брюсселі відбудеться фактично зустріч "Нормандської четвірки": лідери України – Володимир Зеленський, Франції – Еммануель Макрон, Німеччини – Олаф Шольц обговорять стан виконання домовленостей Паризького саміту-2019.

Про це сказав перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

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Київ розраховує на підтримку міжнародних партнерів щодо повернення інтенсивнішого діалогу у Тристоронній контактній групі, щоб переконати Росію виконати взяті на себе зобов'язання щодо Донбасу.

"Фактично "Нормандська четвірка" зустрічатиметься без Росії та в оновленому складі – за участю нового канцлера Німеччини Олафа Шольца. Позиції України, які представлятиме президент Володимир Зеленський, незмінні – це мирне врегулювання та виконання рішень минулого "нормандського саміту", передусім про припинення вогню на Донбасі", – сказав Корнієнко.

Зеленський приїхав до Брюсселя