"Нормандська четвірка" зустрінеться, але без Путіна – обговорять важливе питання

Зеленський, Макрон (посередині) та Шольц обговорять Донбас без Путіна. Колаж "Сьогодні"
Сьогодні у Брюсселі відбудеться фактично зустріч "Нормандської четвірки": лідери України – Володимир Зеленський, Франції – Еммануель Макрон, Німеччини – Олаф Шольц обговорять стан виконання домовленостей Паризького саміту-2019.
Про це сказав перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.
Київ розраховує на підтримку міжнародних партнерів щодо повернення інтенсивнішого діалогу у Тристоронній контактній групі, щоб переконати Росію виконати взяті на себе зобов'язання щодо Донбасу.
"Фактично "Нормандська четвірка" зустрічатиметься без Росії та в оновленому складі – за участю нового канцлера Німеччини Олафа Шольца. Позиції України, які представлятиме президент Володимир Зеленський, незмінні – це мирне врегулювання та виконання рішень минулого "нормандського саміту", передусім про припинення вогню на Донбасі", – сказав Корнієнко.
Зеленський приїхав до Брюсселя
- Сьогодні планується зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Переговори мають відбутися у рамках саміту Східного партнерства. Читайте у нашій статті, чи привезе Зеленський рішення щодо Донбасу після цих переговорів.
- Сьогодні Володимир Зеленський уже зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Він поінформував європейського чиновника про ситуацію поблизу українських кордонів, де Росія зібрала величезну армію. Також він попросив Брюссель визнати європейської перспективи України.
- А 16 грудня президент вирушить до штабу НАТО для зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.