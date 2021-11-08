"Декілька годин до коми": Ясько заявила про критичний стан Саакашвілі

Ясько вимагає негайно перевести Саакашвілі до приватної клініки. Фото: колаж "Сьогодні"
Депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько повідомила про критичний стан Міхеїла Саакашвілі. За її словами, існує загроза життю політика.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Ясько розповіла, що особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе вийшов із в'язниці та закликав терміново зібрати консиліум лікарів.
"Станом на сьогодні, вечір: стан Михайла є критичним і існує справжня загроза його життю! Михайло відмовився від будь-яких аналізів, таблеток, уколів, крапельниць, переливання крові. Він зробив це у відповідь на ганебне відео, оприлюднене тюремною адміністрацією", – наголосила нардеп.
За її словами, без тих медикаментів, які підтримували його життя та які він приймав – це "питання декількох годин до коми, зупинки серця чи інших жахливих наслідків".
"Тільки якісна сучасна приватна лікарня з її обладнанням та персоналом зможе врятувати Михеїла Саакашвілі! Звертаюся до влади Грузії – прошу негайно перевести Міхеїла Саакашвілі до приватної клініки з відповідними умовами", – сказала Ясько.
Про яке відео говорить Ясько
Грузинська влада заявила, що Міхеїл Саакашвілі вживає їжу та оприлюднили відповідне відео. Натомість сам політик спростував цю інформацію. Він заявив, що їв добавки з мікроелементами, виписані лікарями. І погрожував більше і цього не вживати.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його повернення з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денісовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
- 1 листопада у новій вісточці Саакашвілі заявив, що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.
- Голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі імітує голодування.
- Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю кореспондентові "Сьогодні", що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього – сфальшовані.
- Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапарідзе.
- 29 жовтня депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії.
Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.