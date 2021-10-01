Не всі потягом? Люксові авто під готелем "Слуг народу" в Трускавці здивували місцеву пресу (фото, відео)

Частина депутатів, ймовірно, вирішили приїхати на особистих авто. Фото: колаж "Сьогодні"

До готелю Rixos Prykarpattya в Трускавці, де у п'ятницю, 1 жовтня проходить з'їзд депутатів фракції "Слуга народу", прибули десятки іномарок преміум класу. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Незважаючи на те, що більшість учасників партійного з'їзду добиралися до міста потягом, частина депутатів, ймовірно, вирішили приїхати на особистих авто. Також, можливо, що машини належать іншим постояльцям та гостям готелю. Парковка готелю заставлена люксовими седанами і позашляховиками.

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Так, наш кореспондент помітив кілька Mercedes GLS, BMW X5, Audi Q7, Audi A6 і А7, Volkswagen Touareg, Toyota Prado, Range Rover Sport, Lexus ES, Infiniti QX та інші престижні іномарки. Судячи з регіонів, зазначених на номерних знаках, автомобілі приїхали не тільки зі столиці, але також з Житомира, Харкова та Херсона.

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Видання "Високий замок" інформує, що в готель, де буде захід, зараз неможливо потрапити. Людей на територію не пускають правоохоронці.

"Все, що вдалося побачити журналістам, – це дорогі тоновані машини, які в'їжджають на територію готелю", – повідомляє видання.

Журналісти також помітили главу правоохоронного комітету Верховної Ради Сергія Іонушаса, який приїхав на своєму "Порше" і нардепа Роксолану Підласу на "Тойоті".

Фото: Дмитро Гордійчук "Сьогодні"

Фрир: Дмитро Гордійчук "Сьогодні"

Фото: Дмитро Гордійчук "Сьогодні"

Фото" Дмитро Гордійчук "Сьогодні"

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Трускавець-2 для "слуг народу"

З'їзд "Слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів в шикарному готелі Rixos Prykarpattya , а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є також преміум номери – по 19 000, та чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.

, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є також преміум номери – по 19 000, та чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо. Депутати збираються підбити підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим у парламенті , оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато. З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари" , а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.

, а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет. Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.

Як ми писали, в потязі "Київ-Трускавець" трапився казус – журналісти і депутати не поділили місця і першим довелося переселитися в інший вагон.