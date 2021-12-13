Поступок не буде. У США готують нове покарання для Москви через Україну

Конгрес США готує нові санкції проти Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівництво комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США готове до роботи у взаємодії з американською адміністрацією щодо запровадження нових санкцій проти Москви у разі вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє CNN.

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Голова зазначеного Комітету Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) і старший республіканець у цьому органі Майкл Маккол (від штату Техас) запевнили, що суверенітет і територіальна цілісність України користуються непохитною підтримкою в Конгресі США з боку обох партій.

"Ми готові працювати з адміністрацією і з нашими трансатлантичними союзниками з тим, щоб стримати подальшу російську агресію проти України, в тому числі шляхом введення нових серйозних санкцій щодо Росії, якщо вона продовжить вдиратися на Україну", – зазначили Мікс і Маккол.

Вони також виступили за постачання додаткової військової техніки Києву, в тому числі вражаючої дії.

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За словами законодавців, Вашингтону не слід "робити поступок на шкоду Україні або позиціям НАТО на східному фланзі".

Загроза вторгнення РФ в Україну