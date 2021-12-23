"Не піддавайтеся на хайп": Кулеба пояснив новий гучний указ Зеленського

Кулеба не бачить зради в указі Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Указ президента Володимира Зеленського про зовнішньополітичну діяльність держави не означає, що окрім президента, прем'єра та глави МЗС в Україні ніхто не зможе робити офіційні заяви. Коментарі зможуть надавати всі, хто на це буде уповноважений.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, указ глави держави не про те, хто може робити офіційні заяви, а хто ні.

"Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини", – написав Кулеба.

Міністр зазначив, що у документі йдеться про офіційну позицію держави, і саме на прем'єра, президента та главу МЗС покладено цю відповідальність від імені держави.

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"Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це у встановленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності. Тому не піддавайтеся на хайп", – наголосив він.

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