"Не піддавайтеся на хайп": Кулеба пояснив новий гучний указ Зеленського

Кулеба не бачить зради в указі Зеленського. Колаж "Сьогодні"
Указ президента Володимира Зеленського про зовнішньополітичну діяльність держави не означає, що окрім президента, прем'єра та глави МЗС в Україні ніхто не зможе робити офіційні заяви. Коментарі зможуть надавати всі, хто на це буде уповноважений.
Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, указ глави держави не про те, хто може робити офіційні заяви, а хто ні.
"Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини", – написав Кулеба.
Міністр зазначив, що у документі йдеться про офіційну позицію держави, і саме на прем'єра, президента та главу МЗС покладено цю відповідальність від імені держави.
"Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це у встановленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності. Тому не піддавайтеся на хайп", – наголосив він.
Навіщо потрібні нові правила
- В Україні лише лінивий не коментує зовнішню та внутрішню політику країни. Часто такі заяви йдуть у розріз з національними інтересами, чим потім агресор може скористатися, сприйнявши думку якогось чиновника як офіційну позицію держави.
- Наприклад, у вересні 2020 року тоді ще заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін відзначився дивною заявою – не побачив війни з Росією. В Офісі президента потім виправдовувалися, мовляв, це була його особиста думка, а не позиція держави.
- Також цей указ Зеленського актуальний ще й з іншої причини. Деякі депутати Верховної Ради, як, наприклад, Віктор Медведчук, їздили до Москви, просуваючи якісь пропозиції для нібито врегулювання конфлікту на Донбасі, або з газових питань. А потім у Москві заявляли, що Київ відмовляється від "мирних планів".