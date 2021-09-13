"Не допущу блокування головною реформи: Зеленський терміново збирає суддів в ОПУ

Зеленський намагається перезавантажити судову систему України, але вона чинить опір / Фото: president.gov.ua

В Офісі президента 16 вересня відбудеться зустріч за участі керівників органів суддівського управління, зокрема голів Ради суддів України, Верховного суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки", щоб обговорити недопущення блокування судової реформи. Про це повідомляє ОПУ.

Сьогодні Рада суддів України не схвалила кандидатів на призначення в Етичну раду. Нагадаємо, що саме ця Рада потім перевіряє кандидатів до Вищої ради правосуддя і його чинний склад на відповідність критеріям професійної етики і доброчесності.

Як повідомляє Pravo.ua, голова Ради суддів Богдан Монич напередодні засідання говорив, що в орган суддівського самоврядування від деяких суддів надійшли заяви про бажання увійти до складу Етичної ради. Але до заяв не були подані документи, що підтверджують суддівський стаж кандидатів (не менше 15 років). За підсумками голосування жоден з допущених кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

На Банковій це викликало занепокоєння щодо прогресу судової реформи.

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"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", – заявив Зеленський.

Судова реформа в Україні

29 червня Верховна Рада прийняла закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Це означає, що тепер будуть контролювати не тільки роботу суддівського корпусу, а й тих, хто їх призначає.

13 липня Рада підтримала пропозиції Зеленського в закон про ВККС: комісія буде вважатися повноважною, якщо з 11 членів комісії шестеро будуть суддями або колишніми суддями.

14 липня прийнято закон щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів. Цим же законом була створена і Етична рада.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив війну судовій системі. Він хоче провести перезавантаження КСУ, впровадити суд присяжних, а також перевести бюрократичні процедури в смартфон. І це ще далеко не все.

Також Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Він нагадав, що глава цього суду під підозрою, а у його брата знаходять сейфи з мільйонами доларів.