Народний депутат Качура десь втратив зуб (відео)

Під час сельфі Качура не посміхався, а з журналістами втратив пильність / Колаж "Сьогодні"
Народний депутат від провладної партії "Слуга народу" Олександр Качура привітав журналістів із Новим роком. Під час запису відеовітання з'ясувалося, що нардеп не має одного переднього зуба.
Вітання
"Вітаю всіх журналістів з прейдешніми новорічними святами. Бажаю вам добре відпочити від депутатів, тому що ви, напевно, вже втомилися по кулуарах за нами бігати і ставити запитання. А з деякими ви зустрінетеся на відпочинку, ви точно їх контролюватимете", – наголосив Качура.
Під час запису відео стало помітно, що народний депутат не має мінімум одного переднього зуба. Чемні журналісти не розпитували Качуру, де ж він його втратив.
Правда Качури
- Олександр Качура активно веде свій телеграм-канал "Правда Качури", на якому повідомляє цікаві факти із життя Верховної Ради.
- Наприклад, кулуари парламенту через прожектори нової телестудії телеканалу "Рада" він порівняв з туалетами у нічних клубах.
- Також він перший повідомив, що СБУ вивчає інформацію про можливу наявність громадянства США у голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та депутата від "Голосу" Кіри Рудик.