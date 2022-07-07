"Наркоман, пішов звідси": на Одещині чиновники влаштували бійку у райраді (відео)

У Білгород-Дністровській райраді сталася бійка / Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині на позачерговій сесії Білгород-Дністровської райради сталася бійка двох чиновників.

Прямо під час засідання зчепилися мер Аккермана Віталій Граждан (представник ОПЗЖ) і за сумісництвом зять ексглави ОДА Сергія Гриневецького, який прийшов на сесію, та голова райради Григорій Мельниченко (член партії "Довіряй Ділам"), пише "Думська".

Реклама

Що точно спричинило конфлікт, поки невідомо. Чиновники почали ображати один одного, обзивати "наркоманами", "збоченцями" та "п***расами", і незабаром влаштували бійку. Опоненти обмінялися кількома ударами по обличчю, Віталій Граждан на секунду впав, але зміг виштовхати опонента з президії.

Нагадаємо, у січні у міськраді Одеси влаштував бійку депутат Верховної Ради Артем Дмитрук. Нардеп хотів бути присутнім на засіданні через рішення місцевої влади передати в приватні руки шість гектарів курортних земель, але охорона його не пустила. Політик вирішив прорватися до зали і пробіг столами, після чого почалася бійка.

Реклама

Внаслідок інциденту кілька співробітників міської ради та муніципальної охорони отримали травми.