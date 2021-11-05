Намічається бунт? У Раді розгорілася суперечка про примусову вакцинацію депутатів

Не всі нардепи готові миритися з новими карантинними обмеженнями у парламенті/Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада вирішила подати приклад у боротьбі з коронавірусом. 2 листопада депутати проголосували за постанову №6154, виходячи з якої, кожен парламентарій зобов'язується відвідувати робоче місце, пред'явивши паспорт вакцинації чи негативний ПЛЦ-тест. У крайньому випадку має бути довідка про те, що політик переніс хворобу не більше ніж півроку тому.

Як на це реагують народні обранці – дізналися журналісти сайту "Сьогодні".

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На власній шкурі

Є політики, які тяжкі наслідки хвороби зазнали на собі. Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв каже, що постанову підтримав беззастережно, а більшість людей з його політсили вже вакцинувалися.

"Антивакцинаторам я нічого говорити не буду. Кожен сам вирішує. Але треба розуміти, що від ковіду можна і померти через те, що ця хвороба іноді може бути смертельною. Я був у тій групі високого ризику", – сказав Ар'єв у коментарі "Сьогодні".

Особистий приклад

Представниця фракції "Голос" у парламенті Кіра Рудик двома руками "за" вакцинацію. Каже, що це рішення підтримала вся політсила:

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"Ми вважаємо, що якщо влада створює правила для людей, вона насамперед має своїм прикладом показувати, що ці правила працюють також у Верховній Раді. Ми вважаємо, що це абсолютно нормально, щоб доступ народних депутатів до робочого місця був обмежений, якщо вони не вакциновані чи не мають ПЛР-тесту. І, зрештою, це добрий стимул змусити вакцинуватися тих, хто ще не встиг за півроку цього зробити".

Краще пізно, ніж ніколи

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Олексій Кучеренко, який представляє у парламенті "Батьківщину", теж підтримує рішення щодо запровадження антиковідного контролю за депутатами

"Треба було набагато раніше його прийняти. Коли ти стаєш депутатом Верховної Ради, ти вже менше маєш розповідати про свої свободи, ти маєш діяти в рамках державної політики. Особливо, якщо ти при владі і входиш до монокоаліції. Якщо влада, міністри, президент прийняли таке рішення, то перші, хто має виконувати його, це депутати провладної політсили. Інакше як можна керувати країною, якщо ви не можете навести лад у такому принциповому питанні", – сказав нардеп, натякаючи на своїх колег із "Слуги народу".

Пішов проти течії

Один з головних антивакцинаторів монобільшості – Юрій Камельчук. На голосуванні за постанову про карантинні заходи у Раді він натиснув червону кнопку. Скаржиться, що документ перешкоджає роботі невакцинованим парламентарям:

"Я вважаю, що кожна людина має право вибирати самостійно, як їй лікуватися, які ліки застосовувати, і не може зазнавати примусу. Карантинні обмеження насправді не виправили ситуацію ні минулого року, ні цього, ні в інших країнах, як ми спостерігаємо. Тому тут потрібно залишити вільний вибір кожному керівнику підприємства: вводити обмеження чи ні. А те, що зараз впроваджується, веде до великого невдоволення людей. І ті, хто не вакцинований чи перехворів, не мають шансів нормально виконувати свої робочі обов'язки", – заявив "слуга народу".

Пасивний страйк

У словах депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Олександра Качного теж читається протест проти щеплення:

"Якщо прийнято рішення про те, щоб вакцинувати всіх і змусити всіх вакцинуватися, у тому числі всупереч Конституції та законам України, значить, вони хочуть це робити і тут. Тому всі, хто проти або за вакцинацію, так само будучи депутатами, братимуть участь у цій усій катавасії".

Сам політик зізнається, що не вакцинувався. Каже, що жодному препарату не довіряє і ставить за приклад інші країни:

"У нас ця вакцина не пройшла жодних досліджень. У нас не визначено групи ризику, у нас немає жодних фокус-груп, за якими вивчаються наслідки. Але те, що ми бачимо за статистикою, то країни, які вакцинувалися, так само хворіють зараз, як і ті, які не провакцинувалися. Відсоток однаковий. Смертність приблизно однакова", – стверджує Качний.

Примітно, що на голосуванні за постанову про посилення заходів карантину в Раді Качний був відсутній. Так само, як і всі його колеги з фракції ОПЗЖ. Відзначився один Михайло Папієв. Але він вирішив дати спокій своїй картці і не голосувати.