"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба відреагував на відведення військ від України

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про успішне стримування російського наступу / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні разом із міжнародними партнерами вдалося уникнути вторгнення з боку Російської Федерації. Про це на брифінгу заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Росія веде свою небезпечну гру і весь світ це бачить. Це частина тактики шантажу та залякування, яку Кремль втілює вже багато років. Ми, українські дипломати, працюємо в режимі 24/7, щоб Україна пройшла цей період посиленого тиску з гідністю, аби захистити наші національні інтереси. І нам справді це вдалося – разом із партнерами утримати Росію від подальшого загострення ситуації. Зараз уже середина лютого, і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", – сказав він.

За словами Кулеби, говорити про деескалацію ситуації можна буде лише тоді, коли це втілиться у житті, а не просто звучатимуть порожні заяви.

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"З Російської Федерації постійно звучать різні заяви, тому у нас вже є правило, знаєте, – не "чуємо, тоді повіримо", а "побачимо і тоді повіримо". Побачимо відведення – повіримо в деескалацію", – зазначив голова МЗС.

Відведення військ

15 лютого Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань. До Південного та Західного військових округів належать серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, що межують з Україною.

Ситуація із можливим вторгненням

14 лютого секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ситуація нагнітається, та вторгнення малоймовірне.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на захисті внутрішньої безпеки України стоять тисячі поліцейських, нацгвардійців, дипломати, розвідка. Також міністр закликав громадян України зберігати спокій та продовжувати виконувати свою щоденну роботу, щоб функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.

Колишній економічний радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Іларіонов вважає, що провокації з боку Росії будуть, але війни як такої не буде.

Звідки з'явилися дати

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії до України –15 лютого. За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.

Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявляв, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.

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Серед різних сценаріїв ця дата відзначається як можливе започаткування російського нападу на Україну. Справа в тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри у Китаї. На підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, ймовірно, не хоче заплямувати цю подію.