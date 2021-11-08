Чи покарають депутатів за перехід до Разумкова – у "Слузі народу" дали відповідь

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тих, хто вступив у міжфракційне об'єднання "Розумна політика" депутатів "Слуги народу" не виключатимуть із однойменної фракції. Про це розповів депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, пишуть Українські новини .

"Думаю, що виключатимуть із фракції депутатів, які вступили до "Розумної політики". Ніхто це серйозно не сприймає, як якусь серйозну історію" – сказав Качура.

Також він зазначив, що у "Слузі народу" не було взагалі якоїсь серйозної реакції на цю подію.

Реклама

За словами Качури, було просто створено чергове об'єднання, яких у Раді вже кілька сотень, і такі об’єднання не мають таких повноважень, як депутатські групи.

"Крім того, перебування депутата у фракції насамперед залежить від голосувань та підтримки президентських ініціатив", – резюмував він.

Напередодні голова Верховної Ради у 2019-2021 роках Дмитро Разумков створив нове міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Навколо екс-спікера зібралися 25 народних депутатів . Більшість із них перебувають у "Слузі народу", ще двоє з "Батьківщини" та один позафракційний народний обранець.

Нагадаємо, що в закон "Про регламент" зазначено, що це депутати мають право створити таке об'єднання. Стаття 60 свідчить: члени МФО не отримують жодних додаткових прав та привілеїв у стінах парламенту. Така "союз" навіть не реєструється апаратом Верховної Ради.

Реклама