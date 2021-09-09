Покарання за бійку: нардепу Миколі Тищенку загрожує вигнання з фракції

Сутичка нардепів ледь не переросла в бійку. Колаж "Сьогодні"

Партія "Слуга народу" може розглянути виключення нардепа Миколи Тищенка з провладної фракції. Таке покарання одіозний нардеп може отримати за бійку на парламентській трибуні, яку він влаштував 9 вересня з колегою Гео Леросом.

Про це заявив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "Україна 24" .

Качура уточнив, що відповідне питання може бути розглянуто буквально на наступному засіданні фракції.

"У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати відносини відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання на наступному засіданні фракції", – сказав Качура.

Говорячи про винних у конфлікті, депутат назвав такими і Лероса, і Тищенка.

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"Парламентський комітет встановить провину, і моя особиста позиція з цього приводу – що все-таки, давайте будемо чесними, не можна і так діяти з точки зору букви закону, і коли виступають під час розгляду питання і озвучують інші якісь речі, це теж не передбачено регламентом", – сказав "слуга народу".

Як ділили мікрофон

Нагадаємо, під час засідання парламенту Лерос виступив за звіт Тимчасової слідчої комісії про зрив спецоперації із затримання "вагнеровців", але слів він особливо не підбирав і звинуватив Офіс президента в провалі спецоперації.

До трибуни підбіг Тищенко і почав відтягувати колегу від мікрофона. Їх сутичка проходила під обурені крики із залу, а потім до трибуни підійшли депутати і розняли Лероса і Тищенка.

Неприязнь Лероса до ОПУ і "вагнерівці"

Гео Лерос вже давно "воює" особисто з Андрієм Єрмаком і часто "наїжджає" на Зеленського, після чого його навіть виключили з фракції "Слуга народу".

А напередодні американські ЗМІ опублікували сюжет про провалену спецоперацію із затримання "вагнерівців", який підтвердив, що насправді вона дійсно проводилася.

Раніше Офіс президента заперечував взагалі її існування і спростував причетність до зливу інформації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", востаннє в Раді був неприємний інцидент за участі депутатів 1 липня, коли журналістка прямо під час брифінгу вдарила Микиту Потураєва в обличчя.