"Повернемо до "слов'янського лона": Лукашенко сказав, чи введе війська в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче "повернути Україну в лоно слов'янства", проте брати участь у війні на українській території не збирається.

Таку заяву він зробив 28 січня, виступаючи з посланням до білоруського народу та парламенту, повідомляє Белта ".

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"Для Заходу важливо втопити в крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство. Але ми рідні слов'янські народи, вихідці з однієї купелі хрещення. Наше коріння з глибини століть, і це треба зберегти, чого б не вартувало нам. Як би комусь не хотілося, ми повернемо нашу Україну до лона нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо", – заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко / Фото: БЕЛТА

Він висловив думку, що Україна стає предметом залаштункового торгу.

"Українців штовхають у полум'я конфлікту, ламають їхню свідомість, цілеспрямовано готують до агресії, формують вороже ставлення до братніх народів, зокрема до білорусів", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Коментуючи можливість участі білоруської армії у війні на території України, Лукашенко зазначив:

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"Я не пошлю (війська – ред.) на чужу територію, воювати ми не будемо".

За словами Лукашенка, білоруська армія створена для того, щоб країна могла захищати себе на своїй території.

"Прийдуть вбивати – отримають на всю котушку і на нашій, і на чужій території", – додав він.

Лукашенко готовий вступити у війну за двох умов

Олександр Лукашенко додав, що війна може початися, якщо буде пряма агресія проти Білорусі або проти Росії.

"Так буде війна чи ні? Так, вона буде. Але тільки у двох випадках. Якщо проти Білорусі буде вчинена пряма агресія. І другий: якщо на нашого союзника – Росію вчинять безпосередній напад, і агресія буде вчинена проти території Російської Федерації", – заявив Лукашенко.

Також він зазначив, що якщо на Білорусь нападуть, то в країні одразу ж "будуть сотні тисяч російських військ, які з сотнями тисяч білорусів відстоюватимуть цю священну землю".

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Білорусь готує військові навчання з Росією

Білорусь та Росія у лютому проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Росія вже перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С.

Лукашенка стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії. За його словами, такі дії необхідно застосувати для захисту, оскільки українці нібито перші почали перекидати свої війська до південного кордону.

Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що у разі удару російських військ по Україні з території Білорусі українські бійці перетворять їхнє життя на пекло.