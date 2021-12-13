"У мене є особисте життя": Мендель відповіла на чутки про роман із Зеленським

Мендель прокоментувала чутки про роман із Зеленським. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель розвіяла чутки про роман із Володимиром Зеленським. Вона запевнила, що в них были суто професійні стосунки.
Про це Мендель розповіла в інтерв'ю Obozrevatel.
"У нас із ним (Зеленським – Ред.) не було особистих стосунків. У нас були професійні взаємини. Те, що була створена така величезна атака щодо можливості інших взаємин – це атака не на мене, але я була об'єктом, який використовували. Це була атака на головну пару держави. Абсолютно абсурдно, але чутки, зрозумілі народу. Над цим можна посміятися, можна поплакати", – сказала вона.
Крім того, Мендель розкрила секрет, чию руку відобразив фотограф на одній з її фотосесій.
"У мене є особисте життя. Було смішно читати, що це рука Кремля, рука цілої плеяди політиків", – поділилася ексспікер Зеленського.
При цьому вона пообіцяла у найближчі декілька місяців розкрити ім'я свого коханого. Також Мендель додала, що "це певною мірою публічна особа".
Що відомо про Мендель?
- 9 липня Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади речника президента України.
- У новому інформаційному сезоні проекту "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" Юлія Мендель коментує події, що відбуваються в Україні та світі.
- Також Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен із нас президент". Колишня прессекретарка періодично викладає фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.