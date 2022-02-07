НАБУ затримало нардепа Кузьміних – у чому він підозрюється

Сергій Кузьміних. Фото: колаж "Сьогодні"
НАБУ та САП затримали чинного нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних за підозрою в отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди.
Про це повідомили у відомстві.
Момент затримання нардепа. Фото: НАБУ
Зазначається, що депутат перебував у розшуку у зв'язку із переховуванням від правоохоронців. Йому буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.
Проте адвокат нардепа розповідала, що політик не зміг прийти на допит у НАБУ через хворобу.
Справа проти Кузьміних
- Нагадаємо, народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн. За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, йдеться нібито про "відкат" 30% на закупівлю обладнання для лікарні.
- За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".
- Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про "слугу народу" Кузьміних.