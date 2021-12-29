"НАБУ направило агентів": Гордон озвучив "сюрприз" для "слуг народу"

Журналіст пророкує "слугам" суд. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що правоохоронці вже навіть зафіксували, як депутати "Слуги народу" беруть десятки тисяч доларів "у конвертах", але до суду справа не може дійти через відсутність керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це він сказав у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

Його обурює, що досі ніхто не дав чіткої відповіді на запитання, чи платять слугам щомісяця 20-70 тис. доларів.

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"Я звертаюся ще раз, дайте відповідь конкретно на запитання: депутатам від "Слуги народу" платять "бабки" з "чорної каси" Офісу президента чи ні? Мовчать. Але я вам скажу по секрету, що все це вже зафіксовано. Це все є у НАБУ, бо НАБУ направилор своїх агентів у депутатський корпус. Ці люди отримували "бабки" під запис. Там у них сітки, штрафи… За неголосування якийсь там мінус – штрафують їх", – сказав Гордон.

Журналіст пояснив, чому досі справа не доходить до суду.

"Щоб ці дані НАБУ були в суді, потрібен прокурор САП (йдеться про керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. – Ред.), але прокурора САП вони не призначають півтора роки… Для них це погано. Вже провели конкурс, виграла людина, але не їхня і вони не призначають досі. Ох***ти, іншого слова немає", – наголосив він.

Слугам платять у конвертах?