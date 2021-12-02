На зустрічі Кулеби та Блінкена несподівано згасло світло (відео)

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У Стокгольмі під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на хвилину згасло світло. Відео опубліковано в Telegram-каналі.

Усі не на жарт перелякалися. Блінкен нервово засміявся і попросив більше так не жартувати, оскільки в його країні дозволено носити зброю.

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"У нашій країні дозволено носити зброю, я попросив би вас не вимикати більше світло", – сказав він.

Водночас Кулеба розгубився і ойкнув.

За підсумками зустрічі глава МЗС розповів у Twitter, про що вони говорили з держсекретарем США, а також головою зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозепом Боррелем.

"Дружня зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно із жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", – написав Кулеба.

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Раніше Ентоні Блінкен зазначив, що лише виконання Мінських угод може вирішити питання закінчення війни на Донбасі. Але якщо Росія продовжуватиме агресію – її чекають серйозні наслідки.

Ситуація щодо Донбасу

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

У середині листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традиційно звинуватив Україну в невиконанні домовленостей.

Посилаючись на мінські документи, Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрілянину і піти з Донбасу.

Тим часом турецький лідер Реджеп Ердоган запропонував помирити Україну та Росію. Він хоче виступити посередником у переговорах Києва та Москви.

Як вирішити конфлікт

Президент Володимир Зеленський вважає вступ України до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі.

Також Зеленський заявляв: якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі зазнають краху, питання про розрив усіх відносин з окупованими територіями можуть винести референдум.