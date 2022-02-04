На кону репутація Зеленського: Крістіна Квін заявила про обіцянку Байдена, яку потрібно виконати

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Президент України Володимир Зеленський особисто пообіцяв президенту США Джо Байдену вирішити питання призначенням нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24".

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"Ми порушили це питання на найвищому рівні з українським урядом. Президент Зеленський сказав нашому президенту, що він це зробить. У відбірковій комісії є певні члени, які пройшли весь процес. Він зайняв понад півтора роки", – сказала вона.

Крістіна Квін поскаржилася на "корисливі інтереси"

За словами Квін, "є кандидати, які готові до роботи".

"Але вони відмовляються зробити останній крок – зібратися разом, створити кворум і відправити повідомлення про кандидата чиновникам. І тоді це зроблено. Весь процес виконано. То чому вони цього не роблять? Я припускаю, що на них впливають корисливі інтереси, які не хочуть, щоб антикорупційного прокурора було призначено", – зазначила тимчасова повірена у справах США в Україні.

На питання, про які саме "корисливі інтереси" йдеться, Квін відповіла:

"Я вважаю, що ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність корумпованих. Тому, на жаль, я вважаю, що на цю комісію чиниться величезний тиск, а члени комісії просто не виконують свою роботу".

На запитання, чи залежить репутація президента України від призначення керівника САП, американський дипломат відповіла:

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"Репутація всіх, хто говорив, що вони виконають це завдання".

Ситуація із призначенням голови САП