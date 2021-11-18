На білорусько-польському кордоні загинула однорічна дитина мігрантів

У сирійської пари померла однорічна дитина. Фото: колаж "Сьогодні"
У лісі на кордоні Білорусі та Польщі загинула однорічна дитина сирійських мігрантів. Її батькам також знадобилася допомога.
Про це повідомляє Polsat News.
Що відомо?
Вночі рятувальники отримали повідомлення про те, що в лісі перебуває людина, якій потрібна допомога. На місці події вони виявили зневодненого та голодного чоловіка із сильними болями внизу живота. Крім нього, допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка була рвана рана руки, а у жінки – ножове поранення в гомілку. Їхня однорічна дитина померла в лісі.
Як з'ясувалося, мігранти з Сирії блукали лісом понад півтора місяці.
Жертви режиму Лукашенка
Зазначимо, що Медична рятувальна група PCPM є групою швидкого реагування на гуманітарні кризи, створеною в Польському центрі міжнародної допомоги. Вони стежать, щоб люди, які отримали допомогу, не залишилися на самоті.
"Вони отримують гуманітарну допомогу. Ми не залишаємо людей без допомоги", – додали рятувальники.
Своєю чергою голова правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щеснович заявив, що на кордоні вже загинули 11 осіб – однорічне немовля стало 12-м у цьому списку.
Загроза спалаху COVID-19 серед мігрантів
У Білорусі зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19 серед мігрантів. Його вже доправили до лікарні. Про це повідомляє DW.
Відомо, що у пункті розміщення мігрантів у центрі, що відкрився 16 листопада, близько 1000 осіб спали в тісному приміщенні на підлозі протягом двох останніх ночей.
За даними білоруської сторони, в одному із приміщень пункту розміщення мігрантів відкриється центр вакцинації. Мігрантів прищеплюватимуть китайською вакциною. Кілька днів тому Білорусь отримала 1,5 млн. доз препарату від виробника Sinopharm з КНР.
Що відбувається на білорусько-польському кордоні
- Ситуація на кордоні загострилася 8 листопада. Цього дня велика колона мігрантів, у супроводі силовиків у військовій формі зі зброєю, рушила з території Білорусі до кордону з Польщею.
- Мігранти декілька разів намагалися прорватися на територію Польщі. Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
- Також біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта.