На білорусько-польському кордоні загинула однорічна дитина мігрантів

У сирійської пари померла однорічна дитина. Фото: колаж "Сьогодні"

У лісі на кордоні Білорусі та Польщі загинула однорічна дитина сирійських мігрантів. Її батькам також знадобилася допомога.

Про це повідомляє Polsat News.

Реклама

Що відомо?

Вночі рятувальники отримали повідомлення про те, що в лісі перебуває людина, якій потрібна допомога. На місці події вони виявили зневодненого та голодного чоловіка із сильними болями внизу живота. Крім нього, допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка була рвана рана руки, а у жінки – ножове поранення в гомілку. Їхня однорічна дитина померла в лісі.

Як з'ясувалося, мігранти з Сирії блукали лісом понад півтора місяці.

Жертви режиму Лукашенка

Зазначимо, що Медична рятувальна група PCPM є групою швидкого реагування на гуманітарні кризи, створеною в Польському центрі міжнародної допомоги. Вони стежать, щоб люди, які отримали допомогу, не залишилися на самоті.

Реклама

"Вони отримують гуманітарну допомогу. Ми не залишаємо людей без допомоги", – додали рятувальники.

Своєю чергою голова правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щеснович заявив, що на кордоні вже загинули 11 осіб – однорічне немовля стало 12-м у цьому списку.

Загроза спалаху COVID-19 серед мігрантів

У Білорусі зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19 серед мігрантів. Його вже доправили до лікарні. Про це повідомляє DW.

Реклама

Відомо, що у пункті розміщення мігрантів у центрі, що відкрився 16 листопада, близько 1000 осіб спали в тісному приміщенні на підлозі протягом двох останніх ночей.

За даними білоруської сторони, в одному із приміщень пункту розміщення мігрантів відкриється центр вакцинації. Мігрантів прищеплюватимуть китайською вакциною. Кілька днів тому Білорусь отримала 1,5 млн. доз препарату від виробника Sinopharm з КНР.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні