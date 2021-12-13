"Ми скористаємося жорстким заходом" – чим Лукашенко загрожує ЄС

Лукашенко розповідає журналістам, як він гратиметься з вентилем / Колаж "Сьогодні"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще раз висловив свої погрози на адресу Європейського Союзу. Диктатор заявив, що якщо введені санкції проти Білорусі призведуть до надзвичайного стану в країні, то транзит російського газу до Європи буде зупинено.
Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT, повідомляє державне інформагентство "БелТА".
Вентиль
"Якщо санкції, які вони вводять або введуть у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", – сказав Лукашенко.
При цьому у Москві запевнили європейських партнерів, що транзиту газу нічого не загрожує.
"Ми, як і раніше, хочемо сподіватися, що ніщо не завадить Російській Федерації і далі бездоганно виконувати свої зобов'язання за чинними контрактами", – запевнив Захід речник президента Росії Дмитро Пєсков.
Ситуація
- Нагадаємо, що через Білорусь йде транснаціональний магістральний експортний газопровід Ямал-Європа.
- У листопаді Лукашенко заявив, що він обігріває Європу, тому Європа має краще думати перед тим, як щось робити. "Ми обігріваємо Європу, вони нам ще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати перш ніж говорити", – казав місяць тому Лукашенко.
- 2 грудня західні країни запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка як відповідь на утиски прав громадян та на штучно влаштовану міграційну кризу. Європейський Союз своїми санкціями підтримали США, Велика Британія та Канада.
- За кілька днів Мінськ відповів – уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, які раніше запровадили санкції.
- А після продовжилися штурми східного кордону ЄС нелегальними мігрантами, яким посилено допомагають білоруські прикордонники.