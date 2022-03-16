Ми вже у третій світовій – Яценюк щодо відмови НАТО закрити небо над Україною

"Ми повинні усвідомити, що зараз ми насправді в третій світовій війні. Путін розв’язав третю світову проти вільного світу – проти України, проти Сполучених Штатів та проти Європи", – підкреслив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі CNN 15 березня.

Відповідаючи на запитання, чому НАТО відмовляється запровадити над Україною безпольотну зону, Арсеній Яценюк нагадав, що Альянс заявив, що це може втягнути їх у третю світову війну:

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"Якщо, наприклад, американські винищувачі з американськими льотчиками будуть контратакувати або атакувати російські винищувачі, це означатиме стан війни між США або НАТО та Росією".

"Але ми живемо у зовсім іншому світі. Ця третя світова війна уже зараз триває. З кібератаками, з дезінформацією, із політичною та економічною діяльністю у США та в ЄС проти США та ЄС. Із цими так званими санкціями проти США та Європейського Союзу. З єдністю між Китаєм та Росією, – і це ще один дуже важливий момент. Подивіться, що зараз відбувається. Автократи та диктатори вирішили об’єднатися проти демократій", – зазначив Яценюк.

"Ми перебуваємо в третій світовій війні, яка є новим типом проксі війни", – додав він.

Відповідаючи на запитання про загрозу застосування ядерної зброї, він підкреслив: "Путін нестабільний. Можливо, він повністю або частково божевільний. Але я не вірю, що Путін готовий застосувати ядерний арсенал".