"Ми стали ворогами": Зеленський про ставлення до Росії

Президент розповів, що думає про відносини Росії і України / Фото: AFP

Через дії російської влади відносин між Москвою і Києвом більше немає, а державна політика Росії полягає в неповазі до самостійності України. Країни стали ворогами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в рамках форуму YES Brainstorming у Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

Він вважає, що розумних росіян не треба переконувати в тому, що є незалежна Україна – вони і так це знають і поважають нашу незалежність.

"У них ставлення до самостійності України стовідсоткове. І вони точно розбираються в такому дитячому питанні, як: "Чий Крим?". Всі вони розуміють, що Україна – це незалежна держава з великою історією", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що сьогоднішня інформаційна політика Росії полягає в неповазі до самостійності України.

"Відносини України і українського народу до росіян після цього зламалися. Відносин немає, ми стали ворогами. Уявіть собі цю прірву, цю відстань. І як це подолати, як це повернути – ніхто не розуміє... У будь-якому разі добро перемагає, а території, люди і, напевно, відносини повернуться", – підкреслив глава держави.

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