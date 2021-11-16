"Ми дуже по-дорослому поговорили": Аваков розповів про пропозицію Зеленського

У Авакова з Зеленським була серйозна розмова. Колаж "Сьогодні"

Після звільнення з МВС Арсену Авакову президент Володимир Зеленський пропонував іншу посаду, але в результаті нічого так і не зрослося.

Про це розповів сам екс-міністр . Українській правді.

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Чому Аваков пішов

За його словами, у нього зараз немає якихось особливих стосунків із президентом, хіба що списувалися кілька разів після відставки. Ексглава МВС підтвердив, що про звільнення він домовлявся не з Зеленським, а з депутатами, щоб ті дали голоси в парламенті за відставку.

При цьому він незадоволений не самим Зеленським, а його оточенням.

"Зеленський мене запросив керувати цілком конкретною областю. Коли я побачив, що в наших відносинах залишилося мало можливості в дискусії, побачив, що маю переступати якісь лінії, які для мене неприйнятні… Коли побачив, що у президента теж склалося відчуття дискомфорту від цілої низки речей. Коли кількості посіпак і негідників, які у вушка вкладають різні речі, перевалило за межу, і у президента не вистачило, можливо, цього бажання опонувати – я зрозумів, що настав момент, коли потрібно прощатися", - сказав Аваков.

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Була пропозиція від Зеленського

Колишній міністр зазначив, що йому пропонували варіанти нової роботи, але, схоже, в Офісі президента вже передумали.

"Прийшов до президента, ми дуже по-дорослому поговорили та домовилися, що я йду. Все. Президент зробив мені пропозицію: давай займаєшся іншою роботою, назвав кілька конкретних позицій. Я сказав: "Слухайте, давайте я відпочину, може мені сподобається у відпустці. Ви, може, передумаєте. Тому давайте почекаємо". Так і сталося. І я не хочу йти до цієї системи виконавчої влади, яка зараз вибудовується. Ну і, мабуть, в Офісі президента такого палкого бажання не виникло", – наголосив Аваков.

Аваков та його відставка