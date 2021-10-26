Ми не дамо Поклонській спокою – Кулеба висловився про зрадницю України

Зліва на фото Наталья Поклонська, справа - Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада пам'ятає про "експрокурора" тимчасово окупованого Криму Наталію Поклонську, яку Володимир Путін призначив послом Росії у Кабо-Верде.

Про це він написав у своєму Twitter.

Реклама

"Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не дамо їй спокою. Як і інших зрадників. Безпосередньо її екстрадицією займаються Генпрокуратура, Мін'юст та МВС", – відповів глава МЗС на запитання своїх підписників.

Поклонську заслали на африканський острів

Президент Росії Володимир Путін на початку жовтня підписав указ про призначення послом Росії у Кабо-Верде Наталію Поклонську.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав, що Поклонська перебуває у розшуку.

що Поклонська перебуває у розшуку. Ексзаступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов зазначив, що призначену послом Росії у Кабо-Верде Поклонську можуть екстрадувати до України. У відповідь на це речник МЗС Росії Марія Захарова сказала, що Поклонська "має дипломатичний імунітет".

Поклонська повідомила, що прибуде до Кабо-Верде протягом місяця.

Що відомо про зрадницю

До 2014 року Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю окупаційна влада півострова призначила її так званим "прокурором Криму".

2016 року після російських виборів, проведених незаконно на півострові, вона стала депутатом Державної думи. Україна та Захід ці вибори не визнали.

Реклама

За інформацією Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Поклонській оголошено підозру у "створенні злочинної організації", "незаконному позбавленні волі або викрадення людини" ("справа кримських терористів", за якою у 2014 році в Криму було затримано і потім засуджено в Росії кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія), "порушення законів та звичаїв війни".

Раніше ми повідомляли, що відомий український журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у зрадниці України і незаконно обраної депутатом Державної думи Росії колишньої т.зв. "прокурора окупованого Криму" Наталії Поклонскої, яке викликало серйозний резонанс.

Також нагадаємо, Поклонська потрапила в конфуз через книгу про анексію Криму.