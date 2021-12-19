"Ми не повинні обманювати": у Британії оцінили можливість відправки військ в Україну

Британія навряд чи відправить війська для захисту України в разі вторгнення РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав малоймовірним, що Лондон та його союзники відправлять війська в Україну у разі російського вторгнення.
Про це повідомляє DW.
"Україна не є членом НАТО, тому вкрай малоймовірно, що хтось відправить туди солдатів, щоб кинути виклик Росії. Ми не повинні дурити людей, що могли б це зробити. Українці про це знають", – сказав міністр.
За словами Воллеса, Велика Британія може допомогти Україні у "нарощуванні потенціалу". При цьому загроза жорстких економічних санкцій – та форма стримування Росії, якої Лондон дотримуватиметься з найбільшою ймовірністю, зазначив він.
Одним із таких заходів, за словами голови Міноборони Великої Британії, може стати відключення Росії від міжнародної платіжної мережі SWIFT.
Загроза вторгнення РФ в Україну
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