Війська РФ біля України – назавжди: експерт дав тривожний прогноз

Російські військові. Фото: колаж "Сьогодні"

Політолог Володимир Воля заявив, що на території Південного військового округу Росії у 2022 році заплановано 3000 військових навчань. На його думку, війська РФ вздовж кордону України – це назавжди.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі Україна 24.

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"Треба бути реалістами, що російські війська в такій кількості вздовж українського кордону – це вже назавжди. Ба більше, бачив інформацію, що на території лише Південного військового округу Росії на 2022 рік заплановано 3000 військових навчань. Не лякайтеся – їх завжди декілька тисяч", – сказав Воля.

За словами політолога, в Україні зараз повинні уважно стежити і звикати до того, що вздовж українського кордону буде чимало військ, особливо великим буде й угруповання Південного військового округу. Це те, що межує з Донецькою, Луганською та частково Харківською областями, вважає Воля.

"Ну і центральний напрямок – Воронезька та Брянська області Росії – теж для нас важливий. Тому що він для України з огляду на гіпотетичний повномасштабний напад Росії є головним напрямком удару. Це удар на Київ. Удар на Київ вирішує всі інші завдання. Ми повинні перестати створювати й допомагати комусь створювати істерики з цього приводу. Ситуація непроста, насторожує, але ми повинні бути готовими й готуватися до будь-яких варіантів", – підсумував експерт.

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