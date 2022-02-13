"Ми будемо вбивати": Гордон налякав Путіна і звернувся до Зеленського

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Журналіст Дмитро Гордон записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, президента Росії Володимира Путіна та російських матерей з приводу ймовірної війни.

Спочатку він зняв місця, які пов'язані з його життям — де він народився і куди переїжджала з часом його сім'я. Він розповів господареві Кремля, в якій прекрасній Україні народився і виріс, і закликав його не руйнувати цей світ.

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"У Києві дуже багато атмосферних красивих місць, з якими пов'язане моє життя. Володимире Путін, я показав вам місця, з якими пов'язано для мене все. Ці місця, мабуть, і звуться Батьківщиною. У нас, в українців, у киян є Батьківщина. І нам байдуже, які у вас на неї плани… Чи бажаєте ви бомбардувати Київ та інші міста України, чи хочете ви зайти сюди в результаті наземної операції, щоб сіяти тут смерть. Нам це все одно. Ми захищатимемо свою батьківщину, тому що батьківщина – це мама, й іншої батьківщини ні в кого з нас немає", — сказав він.

Гордон звернувся до матерів російських солдатів із проханням вплинути на їхніх синів.

"Я хочу звернутися до матерів російських хлопців, які у величезній кількості стоять на кордоні з Україною. Ми знаходимося на своїй землі, ми любимо свою землю, ми нікому не загрожуємо, зокрема й Росії. І ми хочемо, щоб ви зрозуміли: всіх, хто переступить українську землю, ми вбиватимемо.У нас немає іншого виходу — ми захищатимемо своє.Якщо у вас є можливість, дорогі російські матері, впливайте на своїх дітей, щоб вони не йшли до нас. Зробіть це. Пам'ятайте головне: Путін і його друзі сюди не прийдуть. Ризикувати своїм життям вони не будуть. Вони пошлють ваших дітей, як м'ясо, тому що це для них не вперше. І для їх попередників теж. Пам'ятайте, що ваші діти в небезпеці, якщо вони прийдуть на нашу землю забирати в нас нашу батьківщину. Володимире Путін! Ми нікому не віддамо Київ та інші українські міста. Ми в себе вдома і нікуди звідси не підемо", — сказав журналіст.

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Також Гордон закликав президента України Володимира Зеленського звернутися до нації.

"Володимире Олександровичу, я сподіваюся, що ви зараз, у цей тяжкий час, знаходитесь на Банковій, де і має бути президент України. Єдине — нам незрозуміло, що відбувається. Ви не звертаєтесь до народу, до нації, зі словами, які б роз'яснили, що робити кожному українцю в ситуації, коли понад 100 тисяч російських солдатів зосереджені навколо українського кордону. Коли скасовуються польоти літаків, закрито повітряний простір. Коли їдуть посли. Коли інші країни евакуюють своїх громадян. Поясніть, будь ласка, українцям, що нам робити. Коли будуть роздавати зброю, якщо це потрібно, де кожен має зайняти позицію в годину Х. Виступіть, будь ласка, зі зверненням до нації, бо поки що вас не видно і не чути. У нас сьогодні має бути сильний президент, який розуміє, що треба робити не лише йому, а й кожному з нас. Ми чекаємо!" — сказав Гордон.

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Загроза вторгнення Росії

Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомило з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" та під приводом захисту цього населення вторгнутися в Україну. Також не виключений варіант, в якому главарі бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію .

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