Таємнича перекладачка Путіна танцює сальсу – відверті фото і подробиці зі ЗМІ

Ця жінка їздила з російською делегацією на саміт G20 в 2019 році в Осаку (Японія) / Колаж "Сьогодні"

З'явилося фото російської перекладачки, яка, за версією прессекретаря експрезидента США Стефані Грішем була спеціально взята в Японію на переговори Володимира Путіна з Дональдом Трампом, щоб відволікати господаря Білого дому від теми переговорів.

Дарина була перекладачкою як на офіційних зустрічах у рамках саміту, так і на його неофіційній частині

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Журналісти британського таблоїду The Sun встановили, що мова йде про Дарину Боярську, яка їздила з російською делегацією на саміт G20 у 2019 році в Осаку (Японія).

Журналісти британського таблоїду The Sun встановили, що мова йде про Дарину Боярську/ Фото The Sun

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Про Дарину відомо, що їй зараз 36 років і вона захоплюється танцями – сальсою. Дарина закінчила калінінградський Балтійський федеральний університет імені Канта, а тепер працює в МЗС Росії і ПА ОБСЄ.

Про Дарину Боярську відомо, що їй зараз 36 років / Фото The Sun

Мемуари

Як повідомляє The New York Times, колишня прессекретарка Трампа Стефані Грішем пише у своїй книзі, яка вийде наступного тижня, що Путін спеціально взяв красиву перекладачку на зустріч з Трампом, щоб відвернути його увагу.

"Коли почалася зустріч, радник президента Фіона Хілл нахилилася до мене і запитала, чи помітила я перекладачку Путіна, яка була привабливою брюнеткою з довгим волоссям, симпатичним обличчям і приголомшливою фігурою. Потім вона сказала мені, що підозрює, що Путін вибрав жінку спеціально, щоб відвернути увагу нашого президента", – пише Стефані.

Сексуальні скандали Трампа

Дональд Трамп постійно потрапляв у сексуальні скандали.

У 2020 році 41-річна американська секс-актриса Стормі Деніелс (справжнє ім'я Стефані Кліффорд) подала до суду на Трампа, з яким раніше мала інтимні стосунки. Каліфорнійський суд зобов'язав президента США оплатити секс-зірці судові витрати в сумі 44 тисячі доларів. Про це повідомляла USA Today.

У 2016 році в самий розпал передвиборчої кампанії ЗМІ оприлюднили відео, в якому мільярдер говорив про спробу сексуальних відносин із заміжньою жінкою.