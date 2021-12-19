"Москва може подумати, що ми бла-бла-бла": Кулеба попередив Захід про серйозну проблему

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чиновники Заходу мають оголосити, які кроки вони зроблять, якщо Росія розпочне масштабну військову атаку проти України.

Про це повідомляє Washington Post.

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За словами Кулеби, відсутність деталей "у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі" може змусити російських чиновників засумніватися у серйозності обіцянок Заходу діяти у відповідь на можливе вторгнення Росії.

"Вони подумають, що ми просто "бла-бла-бла", – сказав він в інтерв'ю.

Зауваження глави МЗС України прозвучали лише через кілька годин після того, як Росія висунула широкі вимоги Сполученим Штатам та НАТО припинити будь-яку експансію на схід та фактично оголосити всі колишні радянські республіки, включаючи Україну, забороненими для західних військових альянсів чи співпраці.

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Кулеба закликав США і, можливо, Великобританію, "діяти самостійно", якщо ЄС, який має тісніші зв'язки з РФ у сфері торгівлі та енергетики, пропонуватиме менш жорсткі заходи. На його думку, Вашингтону і Лондону не слід пом'якшувати санкції, прагнучи піти назустріч ЄС.

Міністр заявив, що Київ намагається домогтися від Заходу готовності у разі збройного конфлікту Москви з Києвом відключити РФ від системи SWIFT, ввести санкції проти російського держборгу, а також ввести обмежувальні заходи проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

"З огляду на проведені мною неформальні обговорення, вони обговорюють можливість цієї радикальної опції – відключення Росії від SWIFT. Це було б потужно", – сказав Кулеба.

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