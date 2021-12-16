"Мільйони жертв": Зеленський оцінив наслідки великої війни з РФ

Зеленський пояснив, що буде у разі вторгнення Росії. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія піде на повномасштабну війну проти України, це обернеться мільйонами жертв. При цьому зазначив, що саме російська агресія підштовхнула нашу країну до НАТО, чого так боїться зараз Кремль. Про це він сказав на пресконференції у штаб-квартирі Альянсу.

Він вважає українську армію дуже сильною, але військо РФ значно більше за кількістю.

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"Україна велика країна і показує, що сила армії на досить високому рівні. Ми впевнені у захисті своєї держави, але ми всі розуміємо, що кількість нашої армії, незважаючи на рівень, у рази менший, ніж кількість армії РФ – однієї з найсильніших армій. Ми розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна – будуть тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Тому ми цього не хочемо", – сказав Зеленський.

Також президент нагадав, що саме Росія підштовхнула Україну до НАТО після 2014 року, коли розпочала війну.

"Сьогодні саме Росія прокладає той складний шлях України до НАТО. Україну та країни ЄС намагаються залякувати (ескалацією. – Ред.) – це виглядає провокаційно та досить небезпечно. НАТО не винне Україні нічого. Якщо наша армія не витримає – НАТО винне своїм країнам, тому що оберігає країни-члени НАТО. А сьогодні форпост – це Україна, яка не є членом НАТО", – наголосив глава держави.

Загроза вторгнення в Україну