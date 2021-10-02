МЗС: не втручаємося в справи Грузії, але вимагаємо дотримання прав Саакашвілі

МЗС України швидко відреагувало на затримання Саакашвілі в Грузії / Колаж "Сьогодні"

У суботу, 2 жовтня, Міністерство закордонних справ України відвідав тимчасовий повірений Грузії в Україні, старший радник Сандро Топурія, якому були висловлені побажання Києва щодо затриманого напередодні громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Реклама

Позиція України

В інформації зовнішньополітичного відомства сказано, що грузинський дипломат повідомив про обставини затримання в Грузії громадянина України Саакашвілі, інкримінованих йому статей грузинського кримінального кодексу.

Реклама

"Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеіла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги. В МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії, – сказано в повідомленні.

Як розвивалися події

Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.

У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді до Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла про обшуки, що проходять.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.

Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він перебуває в СІЗО Руставі.

"Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес перебував під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.

Вночі з'явилося відео затримання політика.

МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

У неділю вранці з'явилося звернення Саакашвілі до грузинського народу, яке він написав в СІЗО.