Медведчуку продовжили домашній арешт

Фото Олександра Махова, "Сьогодні"

Печерський районний суд сьогодні, 12 жовтня, обрав запобіжний захід народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку у справі про державну зраду і сприяння тероризму. Його залишили під домашнім арештом до 7 грудня.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Суддя Віта Бортницька відхилила клопотання прокурора про взяття Медведчука під варту. Таким чином, заставу у мільярд гривень нардепові платити не доведеться.

Подробиці справи

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

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замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи у суді по суті. Зараз Медведчук під домашнім арештом до 31 жовтня.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".