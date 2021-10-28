Вибори онлайн від Зеленського скасовуються: у Мінцифри назвали причину

Україна не готова ще до голосування у цифровому форматі / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік вважає, що проведення онлайн-голосування на наступних президентських виборах поки що нереально. Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, це дуже складний проєкт.

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"Це дуже складний і тернистий шлях. З виборами не можна дати у штангу. Навіть в Естонії, яка практикує електронний формат виборів, вони проходять паралельно в офлайні, і навіть більше в офлайні. Тому сказати, що наступні президентські чи парламентські вибори у нас будуть у онлайн – я не можу", – зазначив Банік.

Він зазначив, що в Україні може бути створений якийсь окремий пілотний проєкт, щоб протестувати шлях, яким рухається багато країн.

"Але сказати, що ми на цьому шляху і вже за кілька років до цього дійдемо – поки що цього немає", – резюмував він.

Нагадаємо, що наступні вибори президента України, які мають відбутися 2024 року.

Раніше під час виступу у Верховній Раді 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що 2021 рік стане для України "початком входження країни в режим пейперліс".

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За словами президента, жодна держустанова не зможе вимагати від українців жодних довідок, виписок чи інших папірців для отримання державних послуг.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський у розмові з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом заявив, що протягом трьох років в Україні можуть запровадити онлайн-голосування.

Також нагадаємо, президент Microsoft у розмові із Зеленським високо оцінив цифровий розвиток України.