Мецгер звільнився з Укрексімбанку

Після суду Євген Мецгер написав заяву про звільнення з роботи / Колаж "Сьогодні"
Глава АТ Укрексімбанк Євген Мецгер написав заяву про звільнення і виклав її в соцмережі. Банкір зробив це через кілька годин після того, як суд вибрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в справі про перешкоджання роботі журналістів.
"Сподіваюся, що цей крок допоможе відновленню довіру до банку", – написав Євген Мецгер у Фейсбуці.
За власним бажанням
"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку", – написав банкір в соцмережах.
Також банкір написав, що практично вся його кар'єра була пов'язана з цим банком. "Саме тут я почав працювати ще в 2006 році. За цей час пройшов різні сходинки. У 2020 році очолив банк", – розповів Мецгер в своїй публікації.
"Треба сказати, що за цей час банк став дійсно міцніше. Були реалізовані сотні проектів, які посилили і банк і українську економіку. Банк в 2021 році отримав прибутку вже 1,75 млрд. грн. Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно та згідно із затвердженими пріоритетами. І саме тому для мене було настільки неочікувано – почути звинувачення, які пролунали на адресу банку", – написав Євген Мецгер.
Що відомо
- Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одине з питань, в він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
- За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили покинути приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
- У самому банку заявили, що журналіст поставив ряд питань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин. Запитувана інформація, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
- В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений, в зазначили, що така поведінка топ-менеджера неприйнятна.