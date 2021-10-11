Мецгер звільнився з Укрексімбанку

Після суду Євген Мецгер написав заяву про звільнення з роботи / Колаж "Сьогодні"

Глава АТ Укрексімбанк Євген Мецгер написав заяву про звільнення і виклав її в соцмережі. Банкір зробив це через кілька годин після того, як суд вибрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в справі про перешкоджання роботі журналістів.

"Сподіваюся, що цей крок допоможе відновленню довіру до банку", – написав Євген Мецгер у Фейсбуці.

Реклама

За власним бажанням

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку", – написав банкір в соцмережах.

Також банкір написав, що практично вся його кар'єра була пов'язана з цим банком. "Саме тут я почав працювати ще в 2006 році. За цей час пройшов різні сходинки. У 2020 році очолив банк", – розповів Мецгер в своїй публікації.

"Треба сказати, що за цей час банк став дійсно міцніше. Були реалізовані сотні проектів, які посилили і банк і українську економіку. Банк в 2021 році отримав прибутку вже 1,75 млрд. грн. Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно та згідно із затвердженими пріоритетами. І саме тому для мене було настільки неочікувано – почути звинувачення, які пролунали на адресу банку", – написав Євген Мецгер.

Реклама

Що відомо