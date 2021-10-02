Любовний трикутник: коханці Саакашвілі нагадали про його дружину

Два тижні тому сім'я Саакашвілі не підозрювала про існування Лізи Ясько / Колаж "Сегодня"

Після зізнання в спільному проживанні голови Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі і депутатки від "Слуги народу" Лізи Ясько постало питання, чи розлучився колишній президент Грузії з офіційною дружиною Сандрою Елісабет Рулофс-Саакашвілі.

Зокрема, це питання почали задавати Ясько на її сторінці в Facebook.

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"Лізо, а Міхеїл вже розлучився?" – запитала колишній віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Конкретної відповіді на поставлене запитання так і не було.

Коментар дружини

Реакції від самої Сандри Елісабет Рулофс-Саакашвілі поки не було. Останній її пост в соціальних мережах датований 1 жовтня і присвячений "героїчному вчинку" її чоловіка, який стримав слово і повернувся до Грузії. Цей пост з'явився буквально за годину до того, як Ліза Ясько виклала відео зі своїм бойфрендом.

Ще в середині вересня родина Саакашвілі з молодшим сином відпочивала разом в Греції. Фото з цієї поїздки датовані 19 вересня.

Сім'я Саакашвілі

Нагадаємо, офіційно Саакашвілі одружений з Сандрою Елісабет Рулофс-Саакашвілі.

Разом вони з 1993 року, коли познайомилися в Страсбурзі в Міжнародному інституті прав людини, де Сандра викладала курс прав людини.

У Сандри Рулофс і Михеїла Саакашвілі двоє синів: Едуард (1995 р.н.) і Ніколоз (2005 р.н.).

2010 року тбіліський щотижневий журнал "Палітра тижня" опублікував статтю про фавориток президента Михеїла Саакашвілі. Йдеться про шість жінок, які займають високі державні пости і мають сексапільну зовнішність.