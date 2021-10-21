"Люблю його, я цього дебіла знову запостив": Гордон "проїхався" по Соловйову

Гордон (ліворуч) розповів, як його веселить пропагандист. Колаж "Сьогодні"
Журналіст Дмитро Гордон черговий раз потролив російського пропагандиста Володимира Соловйова і навіть зізнався, чому часто виставляє його виступи у себе в соцмережах. При цьому він звинуватив його в причетності до вбивств українців.
Про це йшла мова в ефірі телеканалу Україна 24.
На запитання ведучого, чому у журналіста в Instagram так багато Соловйова, він відповів з посмішкою: "А я його люблю. Я цього дебіла знову запостив".
"Він дуже добре і яскраво про мене говорить і я просто не можу відмовити собі в задоволенні продемонструвати цю яскравість. І настільки він дурний, що я вже говорю: так мене не любить, викликаю у нього роздратування – так не говори про мене у себе на ефірах. Не може без мене", – сказав Гордон.
За його словами, в Росії дуже навіть добре дивляться Соловйова, незважаючи на маячню, яку він несе в своїх передачах. Пропагандист своїм впливом змушує росіян йти вбивати українців.
"На таких як Соловйов виникає ненависть у росіян до українців. Тому що, якщо не дивитися більше нічого, а тільки Соловйова і взагалі російські федеральні канали, складається враження, що ми дуже погані кровожерливі люди... Він же виховує в людях ненависть і потім молоді хлопці їдуть на Донбас "захищати росіян" і вбивати українців. Такі як Соловйов – це інформаційний спецназ, а Соловйов лідер, під впливом якого обдолбані росіяни ненавидять все українське і беруть в руки зброю і йдуть вбивати українців", – додав він.
Стосунки Гордона з пропагандистами РФ
- Відомий український журналіст Дмитро Гордон давно відомий своїм тролінгом російських пропагандистів, до яких спокійно, без істерик доносить інформацію про агресію Росії проти України.
- Він навіть періодично долучається до ефіру російських каналів і розповідає пропагандистам, як Росія напала на Україну, щоб донести до російських глядачів правду про злочини Путіна.
- Але "особливі" стосунки у нього з російським телеведучим Володимиром Соловйовим. Пропагандист регулярно згадує в своїх шоу Гордона, а той у відповідь лише тішиться, що Соловйов його прославляє і піднімає рейтинг.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст надішле пропагандисту "Гордона в шоколаді", щоб той смоктав їх разом з політологом Вакаровим.
Також він зазначив, що коли Путін піде з влади – Соловйов першим зрадіє. Журналіст розповів, що зробить, якщо раптом випадково десь перетнеться з головним путінським пропагандистом.