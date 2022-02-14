Ляшко: Пристайко має піти у відставку після слів про НАТО

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко / Фото: facebook.com/O.Liashko
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко здивований заявою посла України у Великій Британії про те, що Україна може відмовитися від НАТО заради миру з Росією. Про це він написав у Facebook.
За його словами, такі заяви грають на руку Москві.
"Український посол у Британії пан Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, щоб уникнути війни з Росією. Це саме те, чого прагне Путін, погрожуючи нам війною – відмови українців від права самостійно визначати свою долю. Задовольнити вимоги Путіна – це нова Мюнхенська змова: війни не уникнемо і ганьбу не змиємо. Заяви Пристайка протирічать Конституції та законам України, тому він має подати у відставку з посади посла", – написав Ляшко.