Ляшко: Пристайко має піти у відставку після слів про НАТО

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко / Фото: facebook.com/O.Liashko

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко здивований заявою посла України у Великій Британії про те, що Україна може відмовитися від НАТО заради миру з Росією. Про це він написав у Facebook.

За його словами, такі заяви грають на руку Москві.