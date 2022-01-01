Лукашенко витіснив із Білорусі велике російське ЗМІ

Лукашенко вирішив зачистити іноземні ЗМІ. Колаж "Сьогодні"

Російське агентство "Інтерфакс-Захід" з сьогоднішнього дня припинило роботу в Білорусі через підписані раніше самопроголошеним президентом цієї країни Олександром Лукашенком правки до закону про ЗМІ. Про це йдеться у заяві агенції.

Агентство працювало на білоруському медіаринку з 1994 року.

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"У зв'язку зі змінами, внесеними до закону про засоби масової інформації Республіки Білорусь у травні 2021 року, інформаційне агентство "Інтерфакс-Захід", єдиним засновником та власником якого є російське АТ "Інтерфакс", не має можливості продовжувати провадження своєї діяльності як ЗМІ … З 1 січня ми змушені попрощатися, щоб не порушувати правове поле Республіки Білорусь", – йдеться у заяві.

Що заборонив Лукашенку?

24 травня 2021 року Олександр Лукашенко підписав поправки до закону про ЗМІ, які передбачають заходи, спрямовані на мінімізацію іноземного впливу на білоруський інформаційний ринок. Так, незалежно від часу створення ЗМІ, їхніми засновниками не можуть виступати іноземні юридичні особи, іноземні громадяни та особи без громадянства, а також юридичні особи з іноземною участю.

А що там нового у Білорусі?