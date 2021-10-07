Термінові санкції: в ЄС хочуть добити режим Лукашенко новим рішенням

Лукашенко буде відповідати не тільки за розгін протестів, але і за транзит нелегалів в ЄС / Колаж "Сьогодні"

Євросоюз буде посилювати санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, якій рік тому утримав владу силовим шляхом після сумнівної перемоги на виборах. Зробити це мають намір в терміновому порядку.

Про це йдеться в резолюції Європарламенту "Про ситуацію в Білорусі після одного року протестів і їх насильницького придушення", повідомляє DW.

Реклама

Посилити санкції

Євродепутати закликають посилити санкції проти Лукашенка в терміновому порядку.

"Європарламент наполегливо рекомендує Європейській Раді на своєму наступному засіданні 21-22 жовтня 2021 року узгодити всеосяжний і стратегічний підхід до санкцій проти білоруського режиму ", – наголошується в резолюції. Він повинен "включати перехід від покрокового до більш рішучого списку санкцій", йдеться в документі.

Реклама

П'ятий пакет санкцій

Четвертий пакет санкцій ЄС проти влади Білорусі був введений в червні, а у вересні стало відомо про підготовку п'ятого пакету. Він передбачає обмежувальні заходи проти осіб та організацій:

залучених в репресії в Білорусі;

причетних до незаконного переміщення людей через кордони.

Події рік тому