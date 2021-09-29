Лукашенко покарає за смерть КДБшника

Лукашенко взяв на контроль справу 31-річного мінчанин / Колаж "Сьогодні"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто буде займатися справою застреленого айтішником співробітника Комітету держбезпеки Білорусі (КДБ). Останній диктатор Європи заявив, що не залишить безкарним смерть співробітника спецслужби.

Про це повідомляє державне агентство "БЕЛТА" з посиланням на заяву прес-секретаря Лукашенко.

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"Президент вчора миттєво отримав інформацію про трагедію. Відразу доручив розібратися буквально посекундно – не всі деталі були відомі. Насамперед було доручено надати всіляку підтримку і допомогу родині. Безкарним це не залишиться ", – заявила прес-секретар.

Що відомо

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29 вересня співробітники КДБ намагалися штурмом взяти квартиру мінчанин Андрія Зельцера співробітника IT-компанії EPAM Systems (компанія, заснована білоруським підприємцем Аркадієм Добкіним, якого Лукашенко назвав одним зі спонсорів протестів в Білорусі). 31-річного чоловіка звинувачували в терористичній діяльності.

Під час проникнення в його квартиру, Андрій відкрив вогонь з рушниці і завдав смертельних поранень співробітникові КДБ. Його застрелили.

Друзі розповідають, що Андрій Зельцер займався спортом, а не тероризмом

За даними опозиційного сайту "Хартія97" , слідчий комітет Білорусі затримав дружину Андрія. "Його 40-річна дружина, яка також проводила відеозйомку злочину і сприяла його вчиненню, затримана за підозрою в співучасті вбивства співробітника КДБ", – додали у відомстві.

Переслідування в Білорусі

23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина. Вони зізналися у протиправній діяльності.

На початку вересня суд в Білорусі засудив українця Михайла Ференца до трьох років позбавлення волі, Міністерство закордонних справ України закликає негайно його звільнити.

У серпні в одному з парків Києва знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський будинок в Україні" ( "Беларускі будинок ва Украіне"), який зник 2 серпня.