Особисті підсумки депутатів 2021 року: Наливайченко – студент у 55 років, а у Гончаренка – "чоловіча розмова" із сином

Нардепи діляться особистими спогадами та успіхами за рік / Колаж "Сьогодні"

Політики можуть говорити не лише про роботу, а й про особисте. Хтось у 2021-му році подорожував країною, хтось нарешті знайшов спільну мову з колегами, а комусь вдалося започаткувати нові сімейні ритуали. Сайт "Сьогодні" поспілкувався із представниками різних політсил.

Наші співрозмовники:

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Вадим Галайчук ("Слуга народу");

Кіра Рудик ("Голос");

Валентин Наливайченко ("Батьківщина");

Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність");

Олександр Качний ("Опозиційна платформа — За життя").

Найскладніше рішення, яке довелося ухвалювати у 2021-му році

Галайчук: "Проведення так званого євроінтегрційного дня, коли Верховна Рада зібрала спеціальне засідання для того, аби прийняти низку євроінтеграційних законів. Вони наблизили нас до виконання Угоди про асоціацію і послали чіткий сигнал нашим партнерам про те, що ми всерйоз ставимося до європейської перспективи і їм варто так само дуже серйозно розглядати Україну як потенційного члена на вступ до Євросоюзу".

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Рудик: "Йти до кінця у справі "вагнерівців", не дивлячись на погрози Банкової та обіцянки "поламати всіх".

Наливайченко: "Продовжувати боротьбу з корупцією, попри відсутність реакції на мої численні викриття та заяви. Знаю, якби складно не було, але корупційна система буде зруйнована".

Гончаренко: "Мій особистий результат цього року — це 23 "Гончаренко центри", які ми відкрили по всій країні. Це рішення я прийняв минулого року, але воно було достатньо складним, тому що це і велика відповідальність, і великі зусилля, і великі фінансові вкладення. Але за рік більше 10 тисяч людей пройшли через наші центри, безкоштовно вивчаючи англійську, польську, німецьку, французьку, китайську мови".

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Качний: "Таких рішень над якими я довго вагався, я не згадую в цьому році".

Вадим Галайчук називає євроінтеграційні ініціативи найскладнішим рішенням року / Фото прес-служба "Слуги народу"

День, який виявився найбільш успішним

Галайчук: "Я думаю, що ті досягнення, які мали місце в парламенті. Ми бачимо дуже серйозні перетворення в тому, як працює фракція "Слуга народу". Я щасливий з того, що ми стаємо командою однодумців, що через досить складні процеси, ми маємо тепер ту команду, яка здатна принести результат, який обіцяли, коли йшли на вибори".

Рудик: "Найуспішніший день — коли нашу резолюцію по "Північному потоку" підтримало ALDE. Бо "Голос" захищає інтереси та безпеку країни, навіть коли влада забуває це робити, бо зайнята війною з нами".

Наливайченко: "24 серпня — 30-річчя відновлення Незалежності України — це наш спільний тріумф! Єднання в сильну сучасну націю — запорука захисту України та подальших перемог".

Гончаренко: "День відкриття першого центру і останнього в Хмельницькому — це показник, що ми працюємо, з'являються нові партнери, патрони, і це дуже круто".

Качний: "Кожень день у мене приємні події. Ми піднімаємося з сонцем і говоримо: "Дякую, Боже, за те, що даєш нам ще один день". Тому я вважаю, у нас достатньо чому радіти щодня".

Кіра Рудик говорить про найуспішніший день — підтримка резолюції по "Північному потоку" / Фото: pravda.com.uа

Урок року — невдача, завдяки якій вдалося зробити висновки

Галайчук: "На щастя, таких невдач, які мене сильно засмутили, у мене не було. Я радий з того, що ми працювали по-моєму, достатньо ефективно. Звичайно, завжди можна було зробити більше, але є лише хороші згадки про цей рік".

Рудик: "Замовна робота "антикорупційної" НАЗК по партії "Голос", не дивлячись на те, що ми абсолютно чисті перед законом. Голова НАЗК визнав, що він відстоює позицію влади, і ніякої мови про незалежні інституції нема".

Наливайченко: "Не вдалося добитися проведення всеукраїнського референдуму щодо долі української землі. Знову переконався — нинішня влада боїться людей, тому стоїть на заваді справжнього народовладдя".

Гончаренко: "Я був співавтором проєкту постанови Верховної Ради про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Вдалося зібрати більше 155 підписів для позачергової сесії. Але потім колеги передумали в останню мить і не проголосували, що дуже шкода. Тому треба ще більше працювати, доносячи свою позицію і вмовляючи колег, бо є рішення, які мають об'єднувати всіх".

Качний: "Я вважаю, що цей рік був важкий для всіх українців, бо з телевізора в хату заходить висока тривога від того, що у нас є коронавірус, від того, що важка ситуація на кордоні, всюди нагнітання. Люди сьогодні перебувають у стресовій ситуації".

Валентин Наливайченко зізнається, що непроведення всеукраїнського референдуму вважає невдачею року / Фото: Nalyvaichenko.org

Мрія, яка збулася у 2021-му — матеріальна чи нематеріальна

Галайчук: "Наш наймолодший пішов цього року в школу і йому сподобалося. Він досить гарно себе веде, не має скарг. Я дуже щасливий з того, що маємо таких вихованих дітей. Мрію більше часу з сім'єю проводити, тому сподіваюся, що якраз вдасться використати ті дні, які будемо мати вихідні, аби відвідати родину".

Рудик: "Об'їхала 20 регіонів нашої країни".

Наливайченко: "Нарешті зміг зайнятися відновленням другої вищої освіти, важливого фаху — правознавство. Чудове відчуття знову бути студентом: лекції, семінари, іспити, цікаве спілкування у новому колі".

Гончаренко: "Ми пішли зі старшим сином у похід, ночували в палатках, така була чоловіча історія. В мене вже дорослий син, я був радий цьому походу, це був дуже цікавий досвід".

Качний: "Українці можуть здійснювати мрії щодня, якби вони обирали тих керівників, які думають про них. У нас чудові люди, чудова країна, чудова тут природа: хочеш поїхав в Карпати, хочеш — на Азов, хочеш — на Чорне море".

У Олексія Гончаренка здійснилася мрія сходити із сином у похід / Фото: klymenko-time.com

Книга/вистава/фільм, які вплинули на Ваш світогляд

Галайчук: "Читаю біографію Отто фон Маннергейма про дуже непростий шлях шлях в історії і політиці".

Рудик: "Фарід Захарія "10 уроків світу після пандемії".

Наливайченко: "Книга Шимона Переса "Дрібних мрій не буває". Назва книжки і стала девізом цього року. Ділюся з вами ще однією мудрою цитатою Шимона Переса: "Полічіть, скільки у вас мрій, і порівняйте їх з кількістю своїх досягнень. Якщо мрій більше, значить ви досі молоді".

Гончаренко: "Фільм Soul і книга "Принципи" Рей Даліо.

Качний: "Фільм "Межа ангела". Мені як православній людині він сподобався".

Фільм "Межа ангела" найбільше вразив Олександр Качного у 2021 році / Фото: politeka.net

Який вислів міг би стати девізом Вашого року?

Галайчук: "Подивіться на нас — все можливо!".

Рудик: "Ніколи не здаватись!".

Наливайченко: "Мрійте, вірте, досягайте!".

Гончаренко: "Тримаємо стрій!".

Качний: "Нас б'ють, а ми міцнішаємо".