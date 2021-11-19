Особистий підпис Путіна! – Турчинов показав секретні докази по "вагнерівцям"

Українська розвідка зібрала колосальний масив матеріалів, які доводять військові злочини проти України, з боку російських найманців. Про це заявив екс-секретар РНБО Олександр Турчинов.

Про це Турчинов сказав в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Секретні дані

За словами Турчинова, рік тому українські розвідники передали йому секретні дані, маючи побоювання, що цю інформацію знищать.

"Справжніх офіцерів-патріотів та фахівців сьогодні викидають зі служби розвідки. У чому небезпека? Рік тому до мене звернулися офіцери і передали документи, які, вони боялися, будуть просто знищені. Наші розвідники зібрали колосальний масив матеріалів! Досьє на кожного вбивцю, який воював на нашій території", – розповів колишній секретар РНБО у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Крім того, Олександр Турчинов показав теку із документами в прямому ефірі, де зібрані докази військових злочинів.

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"Вони створили віртуальну приватну військову кампанію і всіх охочих отримати високі гроші закордоном вони вербували. І говорили: "Доведіть, що ви вмієте воювати! Доведіть, що ви вбивали людей! Доведіть!". Це вербувальники. І вони (найманці – Ред.) самі віддавали свої нагороди, свої накази, свої військові квитки. Писали, як вони вбивали, скільки вони вбивали. У тому числі були люди, які збивали українські літаки", – сказав він. Одним із цінних доказів – є нагорода бойовика на прізвище Харітонов. "Харітонов. Один із цих бойовиків. Нагорода "За заслуги перед Отечеством". Вбивати українців – це в Росії "заслуги перед Отечеством". Підписана президентом Путіна нагорода", – розповів Олександр Турчинов.